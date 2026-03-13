Kastamonu'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kuzeykent Ulu Camii’nde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar simit, çorba, su ve hurma ile iftar yaptı.



Dernek başkanı İdris Güler, İslam coğrafyasının dört bir yanında çocukların tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi olduğunu belirterek, "Coğrafyalar değişiyor, takvimler değişiyor ancak ölenler hep aynı, masum çocuklar, kadınlar ve siviller. Fail belli, silahlar belli, bombaların üzerindeki imzalar belli. Katillerin bombaları 'Şii misin, Sünni misin, Selefi misin, Sufi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. Her gün, her saat acı haberler geliyor ve dün unutulan her katliam yenilerine kapı aralıyor." dedi.



Program, katılımcıların birlikte iftar yapmasıyla sona erdi.

