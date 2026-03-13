        Kastamonu'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kuzeykent Ulu Camii'nde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Kastamonu'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kuzeykent Ulu Camii’nde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar simit, çorba, su ve hurma ile iftar yaptı.

        Dernek başkanı İdris Güler, İslam coğrafyasının dört bir yanında çocukların tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi olduğunu belirterek, "Coğrafyalar değişiyor, takvimler değişiyor ancak ölenler hep aynı, masum çocuklar, kadınlar ve siviller. Fail belli, silahlar belli, bombaların üzerindeki imzalar belli. Katillerin bombaları 'Şii misin, Sünni misin, Selefi misin, Sufi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. Her gün, her saat acı haberler geliyor ve dün unutulan her katliam yenilerine kapı aralıyor." dedi.

        Program, katılımcıların birlikte iftar yapmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı, voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrencilerle bir...
        Kastamonu Valisi Dallı, voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrencilerle bir...
        Türkiye şampiyonu olan öğrencilere coşkulu karşılama
        Türkiye şampiyonu olan öğrencilere coşkulu karşılama
        Kastamonu'da 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
        Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
        Taşköprü'de ilkokul öğrencilerine yönelik müzikal gösteri sunuldu
        Taşköprü'de ilkokul öğrencilerine yönelik müzikal gösteri sunuldu