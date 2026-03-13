        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı, voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrencilerle bir araya geldi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde birinci olan Kastamonu Bozkurt Ortaokulu takımını kabul etti.

        Giriş: 13.03.2026 - 20:37
        Kütahya'da düzenlenen şampiyonada birincilik kupasını kaldıran takımla İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Dallı, şampiyon olan oyuncuları ve antrenörleri Ömer Özcan'ı kutladı.

        Öğrencilerle sohbet ederek imza attıkları başarının önemine dikkat çeken Dallı, kazanılan şampiyonluğun tüm Kastamonu'yu gururlandırdığını belirtti.

        Dallı, öğrencilere spordan kopmamalarını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

        "Okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldunuz ve hepimizi çok mutlu ettiniz. Sizlerle gururlandık, Kastamonu adına hepinizi kutluyor ve başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. İnşallah bu başarılarınız ileride de devam eder ve başka kategorilerde birincilikler elde edersiniz. Hiçbir şekilde sporu bırakmayın, devam edin."

        Antrenör Özcan da 12 yıldır Bozkurt'ta görev yaptığını ifade ederek, voleybolda çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

        Özcan, 11 Ağustos 2021'de sel felaketini yaşadıklarını, zor günlerden geçtiklerini aktararak "O süreçte de içinde bulunduğumuz tüm olumsuzluklara rağmen yılmadık, hiç ara vermedik. 2022'de kurduğumuz takımımızla çoğu zaman bizden çok büyük nüfusa sahip illerin takımlarıyla mücadele ettik ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye şampiyonu olarak kupayı memleketimize getirdik. Mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

        Dallı, gayretlerinden dolayı Özcan'a başarı belgesi, öğrencilere ise hediye verdi.

        Ziyarette Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

