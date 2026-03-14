BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı'nda 2020 yılında açılan Yurduntepe Kayak Merkezi, snowboard ve kayakçıların gözdesi oldu.



Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz'a, Kastamonu Havalimanı sayesinde hava yoluyla ulaşım da kısaldı.



Açılışı 2020'de yapılan, 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.



Doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapanlar, karın ve kışın keyfini doyasıya çıkarıyor.



Merkezdeki kayak heyecanı aksiyon kamerasıyla görüntülendi.



- "Burada ağaçların içinde olduğu için fırtınaya da maruz kalmıyoruz"



Kayak antrenörü Recep Çullu, AA muhabirine, kayak merkezini çok beğendiklerini söyledi.



Kastamonu-Çankırı sınırında 4 kayak pistinin bulunduğunu belirten Çullu, şöyle konuştu:





"Burası hepsinin önüne geçti. Diğerlerinin pistleri kısa. Pist uzunluğu olarak en iyilerinden bir tanesi. Başka kayak pistlerine de gidiyoruz, burada ağaçların içinde olduğu için fırtınaya da maruz kalmıyoruz. Doğa ile iç içe kayak yapıyoruz."



Ankara'dan geldiğini anlatan Firdevs Koçoğlu da "Diğer yerlere de gittim ama buranın doğası, yeşilliği, ağacı, manzarası, diyorum ki cennete mi geldim. Artık her yeri kafamdan siliyorum. Yurduntepe'ye geliyorum, acemiler ve profesyoneller için pistleri var. Çok beğendim." dedi.



Karabük'ten geldiğini kaydeden Ercan Eskin ise kayak merkezini açıldığı günden itibaren her yıl ziyaret ettiğini dile getirdi.



Kayak merkezini çok beğendiğini vurgulayan Eskin, "Kar kalitesi çok iyi ve çalışanlar gayet ilgililer. Doğa manzarası çok güzel. Pistlerin çok uzun olması daha keyif verici oluyor. Burada bir defa kayan tekrar geliyor. Ben bir defa kaydım, başka yere gitmek istemiyorum." diye konuştu.



Hilal Ahmetoğlu da kayak merkezine ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.



Ankara'dan geldiğini bildiren Ahmetoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Çok değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Bir kere gelinse, birden fazla tercih edileceğini düşünüyorum. Biz buna karar verdik. Bu pist yeni yapıldı. Diğeri kısaydı, burası gibi uzun ve eğlenceli değildi. Pisti güzel organize etmişler. Tanıtımı umarım güzel yapılır. Genişlik ve dikeylikler var. Board ve kayakçılar için ideal."







