Kastamonu'da Regaip Kandili idrak edildi

Kastamonu'nun Cide ve Hanönü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki sporcu ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Spor yapmak için salona gelen sporculara da kandil simidi ikramında bulunuldu.

- Hanönü

Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.