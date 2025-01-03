Kastamonu'da Regaip Kandili idrak edildi
Kastamonu'nun Cide ve Hanönü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kastamonu'nun Cide ve Hanönü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki sporcu ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Spor yapmak için salona gelen sporculara da kandil simidi ikramında bulunuldu.
- Hanönü
Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Kandil programım sonunda Hanönü Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua ederek, Gazze'de zulüm gören Müslümanların feraha kavuşması temennisinde bulundu.
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