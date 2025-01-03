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        Kastamonu'da Regaip Kandili idrak edildi

        Kastamonu'nun Cide ve Hanönü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:01
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        Kastamonu'da Regaip Kandili idrak edildi
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        Kastamonu'nun Cide ve Hanönü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki sporcu ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        Spor yapmak için salona gelen sporculara da kandil simidi ikramında bulunuldu.

        - Hanönü

        Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

        Kandil programım sonunda Hanönü Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua ederek, Gazze'de zulüm gören Müslümanların feraha kavuşması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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