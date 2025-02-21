Hanönü'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde karla kaplanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde karla kaplanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
İlçede etkili olan yağışının ardından bölgede kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Traktörlerinin arkasına taktıkları kar küreme aparatı ile çalışmalara zaman zaman köy muhtarları da eşlik ediyor.
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