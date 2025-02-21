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        Hanönü'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde karla kaplanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:41
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        Hanönü'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde karla kaplanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        İlçede etkili olan yağışının ardından bölgede kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Traktörlerinin arkasına taktıkları kar küreme aparatı ile çalışmalara zaman zaman köy muhtarları da eşlik ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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