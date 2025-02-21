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        Kastamonu'da kardan dolayı 303 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:11
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        Kastamonu'da kardan dolayı 303 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı sebebiyle Abana ve Ağlı'da 2'şer, Araç'ta 11, Azdavay'da 19, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Cide'de 20, Çatalzeytin'de 36, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 24, Hanönü'de 8, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 71, Şenpazar'da 17 ve Taşköprü'de 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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