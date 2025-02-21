Kastamonu'da kardan dolayı 303 köye ulaşım sağlanamıyor

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı sebebiyle Abana ve Ağlı'da 2'şer, Araç'ta 11, Azdavay'da 19, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Cide'de 20, Çatalzeytin'de 36, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 24, Hanönü'de 8, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 71, Şenpazar'da 17 ve Taşköprü'de 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

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