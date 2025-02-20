İnebolu'da kar yağışı nedeniyle cenaze köye güçlükle ulaştırıldı

Kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kuzluk köyüne cenazenin götürülmesi için İnebolu Belediyesine ait cenaze aracına Özel İdareye ait ekskavatör eşlik etti.

İstanbul'da vefat eden Fatma Contay'ın cenazesi, yolu kardan kapalı olan İnebolu ilçesindeki köye güçlükle ulaştırıldı.

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