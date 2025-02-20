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        Kastamonu'nun 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:09
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        Kastamonu'nun 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde ise taşımalı eğitim okulları tatil edildi.

        Kentte, il merkezi ve İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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