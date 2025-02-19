Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden çocuklara kar tatili mesajı:

        Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte çocuklara "kar topu oynamaları" tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valiliğinden çocuklara kar tatili mesajı:
        ABONE OL

        Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte çocuklara "kar topu oynamaları" tavsiyesinde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili çocuklar. Kar yağdı, bugün okul yok ama tabletin, telefonun ve televizyonun karşısında akşama kadar oturmak da yok. Çıkın dışarıya, kar topu oynayın, kardan adam yapın, karın tadını çıkarın. Ama üşütüp hasta da olmayın. İyi eğlenceler..." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler
        Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler
        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor
        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor
        Kastamonu'da "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" dersleri başladı
        Kastamonu'da "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" dersleri başladı
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da eğitime kar engeli