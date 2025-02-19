Kastamonu Valiliğinden çocuklara kar tatili mesajı:
Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte çocuklara "kar topu oynamaları" tavsiyesinde bulundu.
Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte çocuklara "kar topu oynamaları" tavsiyesinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili çocuklar. Kar yağdı, bugün okul yok ama tabletin, telefonun ve televizyonun karşısında akşama kadar oturmak da yok. Çıkın dışarıya, kar topu oynayın, kardan adam yapın, karın tadını çıkarın. Ama üşütüp hasta da olmayın. İyi eğlenceler..." ifadeleri kullanıldı.
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