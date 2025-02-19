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        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:57
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        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Gökhan Canbaz (30) idaresindeki 37 AAF 431 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde kontrolden çıkarak, bir binanın istinat duvarına çarptı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canbaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Canbaz'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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