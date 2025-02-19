Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında stant açıldı

        Hanönü'de,Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında stant açıldı
        ABONE OL

        Hanönü'de,Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında stant açıldı.

        Hanönü Atatürk Meydanı'nda, Hanönü Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından açılan stantla çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekildi.

        Toplum Sağlığı Doktoru Berivan Deniz Güler ve Ebe Döndü Şimşek tarafından açılan stantta bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valiliğinden çocuklara kar tatili mesajı:
        Kastamonu Valiliğinden çocuklara kar tatili mesajı:
        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler
        Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler
        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor
        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor
        Kastamonu'da "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" dersleri başladı
        Kastamonu'da "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" dersleri başladı
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi