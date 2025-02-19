Kastamonu'da kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

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