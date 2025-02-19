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        Kastamonu'da kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:18
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        Kastamonu'da kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

        İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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