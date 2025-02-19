Cide ilçesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim'i seçen öğrencilere yönelik düzenlenen "Dersimi seçiyorum, Kur'an-ımı alıyorum" ve "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu ve Şehit Ayşe Aykaç Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Öğrencilere Kur'an-ı Kerimler İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ve ve Şube Müdürü İsmail Akalın tarafından teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.