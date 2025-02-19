Cide ilçesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim'i seçen öğrencilere yönelik düzenlenen "Dersimi seçiyorum, Kur'an-ımı alıyorum" ve "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu ve Şehit Ayşe Aykaç Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerimler İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ve ve Şube Müdürü İsmail Akalın tarafından teslim edildi.