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        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı başladı

        Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:11
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        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı başladı
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        Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı başvuruları başladı.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan açıklamada, TR82 Bölgesi'nde turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla toplam büyüklüğü 7,5 milyon lira değerindeki 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı için başvuruların başladığı aktarıldı.

        Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla KUZKA'nın turizm sektörüne teknik destek sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TR82 Bölgesi'nde destinasyonların tanınırlığını artırmak, insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek, yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek ve altyapıyı iyileştirmek amacına yönelik sunulacak projelere toplamda 7 milyon 500 bin lira destek sağlanacak. Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler ile kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Destek alan projelerin, bölgesel kalkınma açısından kritik öneme sahip teknik alanlarda eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler gibi konulara odaklanması gerekiyor."

        Açıklamada, turizme özel uygulanacak programın 2025 yılı sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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