Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.



Alayazı köyü Arapderesi mevkisinde son günlerde etkili yağışların ardından heyelan oldu.





Heyelan nedeniyle Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda bozulma meydana geldi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri de yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.



Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafiğin alternatif köy yollarından sağlandığı öğrenildi.

