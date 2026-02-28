Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu ve Samsun'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi sürüyor

        Kastamonu ile Samsun'da ekipler, kar yağışının ardından köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu ve Samsun'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi sürüyor

        Kastamonu ile Samsun'da ekipler, kar yağışının ardından köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mücadele ediyor.


        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 50 iş makinesiyle, ulaşımın sağlanamadığı 2 bin 281 kilometre yol ağının yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalarla dün 243 olan kapalı köy yolu sayısı 194'e düşürüldü.

        Karla mücadele çalışmalarında görev yapan İl Özel İdaresi personeli Mesut Duran, gazetecilere, şubatın son günlerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.


        Bozkurt ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Duran, bölgede kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre olduğunu belirtti.


        - Samsun

        Samsun'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Salıpazarı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonucu, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

        Olumsuz hava koşullarına karşı belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolunda yarıklar oluştu
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolunda yarıklar oluştu
        Kastamonu'da özel idare ekiplerinin karla mücadelesi yeniden başladı Özel İ...
        Kastamonu'da özel idare ekiplerinin karla mücadelesi yeniden başladı Özel İ...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Bugün Türkiye, sağlıkta bölgesinde referans göste...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Bugün Türkiye, sağlıkta bölgesinde referans göste...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da iftar programında konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da iftar programında konuştu: