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        Kastamonu'nun tarih kokan ahşap evleri karla kaplandı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evleri, kar altındaki görüntüleriyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:08
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        Kastamonu'nun tarih kokan ahşap evleri karla kaplandı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evleri, kar altındaki görüntüleriyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

        Kentin özellikle Küre Dağları bölümünde bulunan, birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarını açık tutmak için çalıştığı bölgelerde, tarihi evlerin üzerinin karla kaplanmasıyla ortaya çıkan manzarayı görüntülemek isteyenler de köylerin yolunu tutuyor.

        Yüksek yamaçlarda yan yana dizilmiş evleri, çevresini saran ormanlarıyla dikkati çeken köyler, yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar altında doğa fotoğrafçılarının gözdesi oluyor.

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, bölgenin eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

        Kar altındaki evleri görüntülemek için köyleri gezdiklerini belirten Keleş, "Burası o kadar güzel bir yer ki bazen fotoğraf çekmeyi unutup sadece izliyorum. Ahşap kokan köy evlerimiz o kadar masum, o kadar güzel, o kadar romantik görüntüler veriyor ki insanın burada gerçekten kimsenin yaşamadığına inanası gelmiyor. 'Bu güzellik bırakılır da gidilir mi?' diye düşünüyorsunuz fakat şartlar gereği çoğu zaman kışın burada pek kimse kalmıyor." ifadelerini kullandı.

        Evlerin eşsiz manzara sunduğunu dile getiren Keleş, "Bu evlerin her birinin güzelliği ayrı. 1 metrenin üzerinde yağan kar, buraya o kadar güzel efekt katmış ki bunu hiçbir efekt yapamaz." diye konuştu.

        - Köylerde kış mevsiminde çok az kişi kalıyor

        İnebolu ilçesine bağlı Karşıyaka Köyü Muhtarı ve İnebolu Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Yılmaz da bölgedeki evlerin her birinin ayrı mazisi bulunduğunu söyledi.

        Doğanın kendine has güzelliği olduğunu anlatan Yılmaz, "Ahşap evlerimiz doğaya ayrı güzellik katıyor. Burada yaşam bir başka. Herkesi burada yaşamaya davet ediyorum. Gurbetçilerimiz de gelsinler, köylerimizde misafirimiz olsunlar, gezmek istedikleri yerlere götürelim." dedi.

        Evlerin eski olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ahşap evlerin en az olanının mazisi 70 yıl. Benim oturduğum evin yapılışı 70 yılın üzerinde. Camimiz 85-90 yıllık. İnsanlar bu güzelliği bozmak, beton evler yaptırmak istemiyor. Ahşap evlerde hele yazın yaşam bir başka. İnsanlar burada huzur buluyor. Kar altında burası ayrı bir güzel. Bir de kar yağarken buranın güzelliğini görmek lazım."

        İklim şartları nedeniyle evlerin büyük bölümünün boş olduğuna işaret eden Yılmaz, nisan ayından itibaren insanların gelmeye başlayacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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