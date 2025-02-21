Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan elektrik arıza ekibini AFAD kurtardı

Paletli araçla kurtarma operasyonu başlatan Kastamonu AFAD ekibi, il merkezine 60 kilometre mesafede ve yaklaşık 1 metre kar kalınlığı olan bölgeye ulaştı.

Kendi imkanlarıyla tali yola çıkan ekibe ulaşmaya çalışan diğer personelin bulunduğu arazi aracının da kara saplanması üzerine Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara müdahale etmek için gittikleri köy yolunda mahsur kalan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışması sonucu kurtarıldı.

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