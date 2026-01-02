Karla mücadele çalışmasına katılan personel ile yolu açılan kadın arasındaki diyalog gülümsetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karla mücadele yapan personel ile yolu açılan kadın arasında geçen diyalog gülümsetti.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde karla mücadele yapan personel ile yolu açılan kadın arasında geçen diyalog gülümsetti.
Tezcan köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Yol kenarında evi bulunan Fatma Örnek’in kullandığı yolun iş makinesiyle temizlenememesi üzerine, ekipteki sürücülerden Hikmet Başpınar evin önündeki yolu kürekle açtı.
"Evimin yolu kapandı, kardan geçemiyorum oğlum, kaldım burada." diyen Örnek'e, Başpınar "Geldik, buradayız. Devlet seni bırakmaz darda, devlet geldi." şeklinde yanıt verdi.
Karın tekrar ne zaman yağacağını da soran Örnek, "Allah razı olsun sizden. Gittiğiniz yerlerden güle güle gelin oğlum." diyerek ekiplere dua etti.
Örnek ile Başpınar arasındaki diyalog, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.