Karla mücadele çalışmasına katılan personel ile yolu açılan kadın arasındaki diyalog gülümsetti

Karın tekrar ne zaman yağacağını da soran Örnek, "Allah razı olsun sizden. Gittiğiniz yerlerden güle güle gelin oğlum." diyerek ekiplere dua etti.

"Evimin yolu kapandı, kardan geçemiyorum oğlum, kaldım burada." diyen Örnek'e, Başpınar "Geldik, buradayız. Devlet seni bırakmaz darda, devlet geldi." şeklinde yanıt verdi.

