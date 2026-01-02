Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bir evde yapılan aramada 49 sentetik ecza hapı, 61,4 gram sentetik uyuşturucu, 38 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 345 lira ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

