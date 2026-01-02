Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Bir evde yapılan aramada 49 sentetik ecza hapı, 61,4 gram sentetik uyuşturucu, 38 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 345 lira ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.