Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ile Araç ve Tosya ilçelerinde, aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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