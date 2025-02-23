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        Kastamonu merkezde yarın eğitime ara verildi

        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:06
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        Kastamonu merkezde yarın eğitime ara verildi
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        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

        Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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