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        İhsangazi Kaymakamı Şahin, Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti

        İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, Sipahiler köyünde bulunan Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:40
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        İhsangazi Kaymakamı Şahin, Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti
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        İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, Sipahiler köyünde bulunan Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti.

        Köy Yaşam Merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi alana Şahin, yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

        Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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