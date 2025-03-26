Kastamonu'da 8 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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