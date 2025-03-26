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        Kastamonu'da 8 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:42
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        Kastamonu'da 8 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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