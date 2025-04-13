Kastamonu'da kardan dolayı ulaşılamayan köydeki hasta için ekipler harekete geçti

Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra yolun açılmasıyla ambulans ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.

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