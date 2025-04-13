Kastamonu'da kardan dolayı ulaşılamayan köydeki hasta için ekipler harekete geçti
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı şikayeti bulunan kalp hastası, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı şikayeti bulunan kalp hastası, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Yoğun kar dolayısıyla yolu kapanan ilçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Muratbaşı köyünün Keti Mahallesi'nde 95 yaşındaki Şaban Güner'in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, greyderle köy yolunu açmaya çalıştığı sırada, AFAD ve UMKE ekipleri dağ arama kurtarma aracıyla hastaya ulaştı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra yolun açılmasıyla ambulans ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
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