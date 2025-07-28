Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasında biçerdöver sürücüsü tutuklandı
Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının ardından gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü tutuklandı.
Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının ardından gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü tutuklandı.
Otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen E.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çakıllı köyünde dün E.E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöver ile Sefer A. (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Sefer A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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