        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:38
        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının, çevredekilerce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından Karakaş'ın evde olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Karakaş'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

