Kastamonu'da bir evde çıkan yangında bir kişi öldü

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının, çevredekilerce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

