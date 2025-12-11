Habertürk
        Tosya'da hükümet konağında yangın tatbikatı yapıldı

        Tosya'da hükümet konağında yangın tatbikatı yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangın tahliye ve müdahale tatbikatı düzenlendi.

        Giriş: 11.12.2025 - 17:46 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:46
        Tosya'da hükümet konağında yangın tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangın tahliye ve müdahale tatbikatı düzenlendi.

        Hükümet konağı binasında Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikata Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği yangın çıkmasıyla hükümet konağında bulunan kamu kurumlarının personeli tahliye edildi.

        Binanın üst katlarında mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ve hükümet konağında görev yapan daire müdürleri ile personelin katıldığı tatbikatta yangın anında yapılması gerekenler, uygulamalı olarak gösterildi.

        Ayrıca tüm personele yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve doğru davranış yöntemleri hakkında eğitim verildi.

