        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uçurumdan deniz kenarına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 22:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:54
        Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde uçurumdan deniz kenarına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        K.Ö’nün (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil İnebolu-Abana kara yolu eski çöplük mevkisinde 30 metrelik uçurumdan denize düştü.

        Sürücü telefonla İnebolu’nun Dibek Köyünde oturan babasını arayarak yardım istedi. Bu sırada yoldaki başka bir sürücü de otomobilin uçurumdan yuvarlandığını görerek ekiplere haber verdi.

        Yapılan ihbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yağmur ve coğrafi koşulların oluşturduğu zor şartlarda seferber olan ekipler kıyıya inerek K.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptı.

        Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü, güçlükle kara yoluna çıkartıldı. Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

