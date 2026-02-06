Habertürk
        Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

        Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:17
        Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda, koruyucu aile hizmetinin amacı, başvuru süreci, koruyucu aile olma şartları ile çocukların aile ortamında desteklenmesinin önemi hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

        Cide Kaymakamı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, koruyucu aile modelinin çocukların sağlıklı gelişimi ve güvenli aile ortamında yetişmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.




