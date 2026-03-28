İhsangazi'de "Dünya Ormancılık Günü" etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Sekecek Mahallesi Akkirpi yolu üzerindeki fidan dikim sahasında ağaç dikme etkinliği yapıldı.



Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile kamu kurum müdürleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu.



Etkinlik, doğa yürüyüşü ile son buldu.

