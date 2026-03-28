Kastamonu Valisi Dallı, havalimanını ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Havalimanına ziyaret gerçekleştirdi. Havalimanı Müdürü Mustafa Kamil Kulaksız ile müdür yardımcısı Mustafa Şabanoğlu'na ziyaret gerçekleştiren Dallı, havalimanında yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler ve mevcut durum hakkında bilgi aldı. Dallı, ziyarette, havalimanının Kastamonu için önemine işaret ederek, kurum personeline görevlerinde başarı diledi.

