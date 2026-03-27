Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Kadınlarımıza üretimde, sosyal hayata katılmada faydalı olacak, onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılması, üretim faaliyetlerinin içinde daha etkin yer almaları için mekanizmalar oluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Kadınlarımıza üretimde, sosyal hayata katılmada faydalı olacak, onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılması, üretim faaliyetlerinin içinde daha etkin yer almaları için mekanizmalar oluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

        Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Polat'ı Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve kurum müdürleri karşıladı.

        Polat, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bazı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vizyonuyla 2026 yılını "Kadın Kooperatifleri Yılı" ilan ettiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımıza üretimde, sosyal hayata katılmada faydalı olacak, onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılması, üretim faaliyetlerinin içinde daha etkin yer almaları için mekanizmalar oluşturmayı düşünüyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız, 'Ekolojik Market' tasarlamıştık. Burayı Kastamonu'da da yerinde gördük, inceledik. Kastamonu bu anlamda pilot bölge ilan edildi. Buradan çıkacak başarı Türkiye'deki 81 ilimizdeki kadın kooperatiflerinin faaliyetlerine örnek olacaktır. Buradaki başarıyı görmekten de mutluluk duyuyoruz."

        Bir gazetecinin gübre tedarikiyle ilgili sorun olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, Polat, "Bizim gübre tedariki konusunda hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır. Sayın Bakanımız da bunu açıkladı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Polat: "İlk ekolojik market pilot il ilan edilen Kastamonu...
        Bakan Yardımcısı Polat: "İlk ekolojik market pilot il ilan edilen Kastamonu...
        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi
        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi: O anlar kamerada
        Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi: O anlar kamerada
        Kastamonu'da özel bireyler off-road araçlarıyla şehir turu attı
        Kastamonu'da özel bireyler off-road araçlarıyla şehir turu attı