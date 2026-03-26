Küre'den kısa kısa

Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programı öğrencilerine yönelik "Sektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında Eti Bakır Küre İşletmesi yetkililerinin katılımıyla kariyer etkinliği gerçekleştirildi.



Programda, firmanın kurumsal yapısı, faaliyet alanları ve sektördeki konumu hakkında bilgi verildi.



Öğrencilere ayrıca staj imkanları, işe alım süreçleri ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı.



İş makinelerinin sahadaki kullanımı ile bakım ve onarım süreçlerine ilişkin uygulamaya dönük bilgi de paylaşıldı.



Öğrenciler, sektör temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanma imkanı buldu.





- Küre Müftülüğünden ziyaret



Küre İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, ilçe vaizi Mustafa İsmet Karamustafaoğlu ile rehberlik faaliyetleri kapsamında köy camilerinde görev yapan din görevlilerini ziyaret etti.



Ziyaretlerde camilerde yürütülen hizmetler yerinde incelenirken, din görevlileriyle istişarede bulunuldu.

