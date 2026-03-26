Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında "Nevruz Bayramı" törenle kutlandı.



Tosya Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri tarafından örste demir dövüldü. Çeşitli yarışmalar düzenlendi. Davul zurna gösterisinin ardından tören sona erdi.



Törene, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

