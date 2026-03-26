        Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında "Nevruz Bayramı" törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Tosya Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri tarafından örste demir dövüldü. Çeşitli yarışmalar düzenlendi. Davul zurna gösterisinin ardından tören sona erdi.

        Törene, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

