        Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

        Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü ile 21-26 Mart Dünya Orman Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe 20. Yıl Orman Ekosistemleri Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

        Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü ile 21-26 Mart Dünya Orman Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe 20. Yıl Orman Ekosistemleri Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Gür, Kastamonu Üniversitesi Teknokent Ilgaz Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, Orman Fakültesi olarak bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmanın hem öğrenciler hem de kendileri için oldukça değerli olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda da yarışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik de yarışmanın ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret değil, köklerinden gökyüzüne uzanan bir yaşam ağı olduğunu hatırlamayı amaçladığını anlattı.

        Yarışmaya 35 öğrencinin katıldığını, başvuru şartlarını taşıyan 30 eserin jüri değerlendirmesine alındığını aktaran Çelik, öğrencilerin çalışmalarında orman ekosistem süreçlerini, doğal yenilenme döngülerini, iklim direncini ve insan-orman etkileşimini özgün bakış açılarıyla yansıttığını ifade etti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise öğrencileri kutladı.

        Yarışmada birinci Yusuf Kara, ikinci ödülüne Elanur Tokyar, üçüncü ise Şeymanur Aktaş oldu. Mansiyon ödüllerine ise Beyza Öztürk, Zeynep Nur Yavuz ve Enes Özcan layık görüldü.

        Törende ayrıca jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"

        Benzer Haberler

        Cami önünde dağıtılan 2 bin fidan dakikalar içerisinde tükendi
        Cami önünde dağıtılan 2 bin fidan dakikalar içerisinde tükendi
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu:
        Bakan Yardımcısı Polat: "İlk ekolojik market pilot il ilan edilen Kastamonu...
        Bakan Yardımcısı Polat: "İlk ekolojik market pilot il ilan edilen Kastamonu...
        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi
        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı