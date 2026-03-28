İhsangazi'de kesinleşmiş cezası bulunan 4 kişi yakalandı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
Giriş: 28.03.2026 - 10:06
İhsangazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, yakalanan firari hükümlülerin Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.
