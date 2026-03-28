Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu Haberleri

        Siber dünyadaki sanal vaatler gerçek mağduriyetler ortaya çıkarıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan "kısa sürede yüksek kazanç" vaatlerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siber dünyadaki sanal vaatler gerçek mağduriyetler ortaya çıkarıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan "kısa sürede yüksek kazanç" vaatlerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi.

        Dolandırıcılar, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla vatandaşlara ulaşarak kısa sürede yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunuyor.

        Mağdurların kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, maddi ve manevi kayıplara yol açıyor.

        Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor, çeşitli organizasyonlar, okullar ve köylerde vatandaşları uyarıyor.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Üsteğmen İsmail Doğançay, AA muhabirine, vatandaşların dolandırıcılığa maruz kalmamaları için internette güvenilir siteleri tercih etmelerinin önem taşıdığını söyledi.

        Dolandırıcıların en önemli kaynağının güven sağlamak olduğunu vurgulayan Doğançay, "Bunun için sahte şirket profilleri, sahte web siteleri, ünlü kişilerin adını kullanarak sosyal medya platformları üzerinden olumlu yorumlar gibi yöntemlerle profesyonel görünüm yaratırlar. İletişim sağlayan kişilerin güvenini kazanarak acele ettirmeye çalışırlar. 'Son fırsat', 'günün kampanyası' gibi kişinin düşünmesine zaman bırakmadan para göndermesini sağlamaya çalışırlar." dedi.

        Vatandaşların gerçek dışı yüksek kazanç vaatlerine şüpheyle yaklaşmaları gerektiğine dikkati çeken Doğançay, "Lisanslı kurumlar dışında kimseye para göndermemek, web sitesi ve şirket bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamak, acele ettiren her teklifi otomatik olarak reddetmek gerekir. Kripto veya şirket adına olmayan IBAN numaralarına havale yoluyla gönderilen paranın çoğu zaman geri alınamayacağının bilinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        - "En güçlü güvenlik önlemi, şüphedir"

        Kullanılan şifrelerin tahmin edilebilir olmaması gerektiğini, girilen internet adreslerinin tam olarak okunmasının önem taşıdığını anlatan Doğançay, şöyle devam etti:

        "Bankalardan gelen şifreleri üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmamalıyız. Resmi kurumlarca yapılan işlemlerde siteler, yalnızca 'gov.tr' uzantısı kullanır. Ayrıca girdiğimiz sitelerde bizden ne gibi bilgileri istiyorlar, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Sitelere iyi göz atmamız gerekiyor. Bizi acele ettiren bir durum söz konusu ise örneğin, 'son gün, hemen ödeme yapın' gibi ifadeler veya yazım hataları görüldüğünde sitenin sahte olma ihtimali çok yüksektir."

        Bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla ilköğretimden üniversiteye kadar her yaş grubuna ulaşmaya, suç meydana gelmeden önlemeye çalıştıklarını dile getiren Doğançay, şunları kaydetti:

        "SMS, e-posta ve linklere dikkat etmeliyiz. e-Devlet, banka uygulamaları, e-posta adresleri, sosyal medya ve benzeri platformlarda iki faktörlü doğrulama kullanmalıyız. Ortak wi-fi ağlarına banka işlemi yapmamalıyız. Jandarma, emniyet, savcılık, banka gibi kurumlar telefonla sizden şifrenizi veya size gelen onay kodu bilgilerini istemez. e-Devlet ve banka bilgilerinizi paylaşmayın. Çocuklar ve yaşlılar için ek önlem alın. Çocuklarımızı sosyal medya ve oyun içi dolandırıcılıklara karşı bilinçlendirmeliyiz. En güçlü güvenlik önlemi, şüphedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı, havalimanını ziyaret etti
        İhsangazi'de kesinleşmiş cezası bulunan 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da lastiği fırlayan tarım aracı takla attı: 1 yaralı
        Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı
        Cami önünde dağıtılan 2 bin fidan dakikalar içerisinde tükendi
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu: