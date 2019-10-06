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Aydın, “Tek sıkıntımız şehrimizin tanıtımı”

İHA

Aydın, “Tek sıkıntımız şehrimizin tanıtımı”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu’nun tek sıkıntısının tanıtım olduğunu belirterek, bunu aşmak için 5 yıl boyunca gayret edeceklerini söyledi.
Ekonomi Dünyası programına konuk olan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, yaklaşık 30 yıldır aktif siyaset içerisinde olduğunu belirterek, “Kastamonu, buram buram tarih kokan bir şehirdir. Selçuklu Devletinden, Candaroğulları Beyliğinden, Osmanlı Devletinden kalma eserler bulunuyor. Kastamonu, hem manevi turizm açısından hem de normal turizm açısından doğal güzellikleriyle muhteşem bir şehirdir” dedi.
Kastamonu’da 900 tane konağın bulunduğuna dikkat çeken Aydın, “300 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık konaklarımız var, Kastamonu bu yüzden kadim bir şehirdir. Her yerimiz bizim buram buram tarih kokuyor” diye konuştu.
Kastamonu’da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 6 aydır hiçbir ayrım yapmadan liyakate yönelik çalıştıklarını vurgulayan Aydın, “Kastamonu için çok yapacak işimiz, şehrimiz için gece gündüz çalışacağız, çalışıyoruz da. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı. Kastamonu’da MHP kazandı, en büyük ilçelerimizi de MHP ile buluşturduk. Kastamonu’da 6 ilçe ile il merkezini MHP’li Belediyeler ile buluşturduk. Ama bizim için 31 Mart’ta siyaset bitti, artık siyaset yapmıyoruz, milletimize hiçbir şekilde siyasi parti ayrımı gözetmeden, hiçbir sınıfsal ayrım gözetmeden, artık Kastamonu’nun şehrül eminini seçtik. Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu olmuştur. Başkanımızda, 6 aydır hiçbir ayrım yapmadan liyakate yönelik bir yönetim sergiliyor. Her zaman Kastamonu’yu huzur geleceğini söyledik, hakikaten de şehrimize huzur geldi. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Kastamonu’da baskılanmış bir toplumu gördük” diyen Başkan Aydın, “Bizim söylemlerimizi toplum biliyorduk sadece biz, toplumumuzun sözcüsü olduk. Toplumumuza samimi yaklaştık, samimi bir dil kullandık. Samimi olunca toplumda bize geri döndü. Kastamonu’da il merkezinde iki kişiden birisi bize oy verdi. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. İl Genel Meclisinde 48 bin olan oyumuz, 90 bine kadar çıktı. Samimiyetinizi topluma verdiğimiz zaman toplumda size karşılık veriyor” ifadelerini kullandı.
Kastamonulu işadamlarına yatırım yapma çağrısında bulunan Başkan Aydın, şöyle konuştu: “Kastamonu’nun gelişimi ve kalkınma için sürekli işadamlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Kastamonu’ya yatırım yapmalarını bekliyoruz. Türkiye’de toplumda olan sorunların hepsi bizde de bulunuyor. Bizim en önemli problemlerimizin başında işsizlik geliyor. Kastamonu huzurlu bir şehir fakat işsizlik canımızı sıkıyor. Bizim, Türk ekonomisine yön veren işadamlarımız var. Bizde sadece Kastamonu’yu mezarlarınızın olacağı bir yer olarak görmeyin, burada doğmuşsunuz, burada doymuşsunuz, Allah nasip etmiş büyük bir işadamı olmuşsunuz. Kastamonu’ya dönüp bir bakın, biz onlardan Kastamonu’ya yatırım yapmalarını istiyoruz.”
Önlerinde 5 yıllık bir süre olduğunu ve bunu en iyi şekilde geçirmek için gayret edeceklerini söyleyen Aydın, “Şeker Pancarımız bulunuyor, Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız var. İhsangazi’de siyezimiz var, gastronomi alanında zengin bir şehiriz. Bunların yanı sıra tarihi ve kültürel miraslarımızda var. Kastamonu’da her şeyimiz var, bizim tek sıkıntımız tanıtım. İnşallah belediye olarak, diğer ilçe belediyelerimiz olarak önümüzdeki 5 yılı çok verimli bir şekilde geçirmek için gayret edeceğiz” dedi.

KASTAMONU

06 Ekim 2019 Pazar

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