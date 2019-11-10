Tosya D-100 Karayolunda Huzur Operasyonu Narkotik köpeği, araçları didik didik aradı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri ile birlikte araçlar didik didik arandı.

Yurt genelinde eşzamanlı yapılan ‘Türkiye Huzur Uygulaması’ Tosya ilçesinde D100 Karayolu üzerinde yapıldı. D100 Karayolunda polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği huzur uygulamasında durdurulan araçlar Narkotik köpeği ile birlikte didik didik arandı. Sürücülere evrak ve kimlik kontrolü yapılarak kural ihlalleri denetlendi.

KASTAMONU 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

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