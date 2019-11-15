Öğrenciler Çatalzeytin ilçe sahilini temizledi

Taşköprü'den yola çıkan orta okul öğrencileri, Çatalzeytin ilçesine gelerek ilçe sahilindeki çöpleri topladılar.
Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu öğrencileri Çatalzeytin ilçesine gelerek, "Aynı Denizin Çocukları" projesi kapsamında ilçe sahilindeki çöpleri topladılar. Okul Müdürü Seyfettin Uzun yönetiminde öğretmenlerin de katıldığı farkındalık etkinliğinde öğrenciler, sahilden poşetler dolusu çöp toplayarak çevrenin temizlenmesine katkıda bulundular.
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15 Kasım 2019 Cuma
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