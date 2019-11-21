Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Boyranaltı mevkisinde Kara Yolları 152. Şube Şefliği önünde C.K. idaresindeki 37 NC 660 plakalı otomobil, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İddialara göre otomobil içerisinde cep telefonunu elinden düşüren ve telefonu almaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü C.K. aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan G.K. yaralandı. Yaralanan G.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KASTAMONU 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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