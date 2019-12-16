Türk Kızılayından evlerini kaybeden aileye yardım

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Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Doğanyurt ilçesinde çıkan yangında evlerini kaybeden aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri, geçtiğimiz günlerde Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde çıkan yangında evini kaybeden ihtiyaç sahibi Alaattin Yaşar ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri, aileye yatak, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda yardımında bulundu.

KASTAMONU 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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