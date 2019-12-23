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Kadınlara “Ruhumu Tanıyorum” konferansı verildi

İHA

Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası'nda kadınlara yönelik Cide Dernekler Federasyonu ve Konum Dergisi sponsorluğunda "Ruhumu Tanıyorum" konferansı verildi.

Kadınlara “Ruhumu Tanıyorum” konferansı verildi

Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası’nda kadınlara yönelik Cide Dernekler Federasyonu ve Konum Dergisi sponsorluğunda “Ruhumu Tanıyorum” konferansı verildi.
Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Cide Dernekler Federasyonu sponsorluğunda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Toplantı Salonunda ‘Ruhumu Tanıyorum’ isimli konferans düzenledi. Konferans, Sosyolog Uzman Eğitmen ve Bireysel ve Kuramsal Danışman olan Ece Neriman Mavi tarafından gerçekleştirildi. Hastalıkların kaynağının sadece beden olmadığı duygusal çatışmaların bedeni hasta ettiği konusu üzerinde durularak yapılan konferansa kadınların yanı sıra erkek dinleyiciler de katıldı.
Konferansta konuşan Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Serpil Durgut, 4 usta öğretici, 2 ev hanımı ve 1 çiftçi olmak üzere 7 kadınla bu yola çıktıklarını ifade ederek, “Bizler kursiyerlerimizin bizlere ‘Yapıyoruz ama değerlendiremiyoruz hocam’ demesiyle kadınlara öncülük etmek için yola çıktık. Kooperatif demek 7 kadının yan yana gelmesi demek. Gerçekten nasıl bir kuvvet nasıl bir büyüklük bizler yan yana geldiğimizde ve siz değerli Kastamonu halkının bizlere gösterdiği ilgiyle daha iyi anladık. Kooperatif olarak hedefimiz sadece kadınlarımızın yaptığı işlere aracılık edip sunmak değil engelli bireylerimize, LÖSEV’li çocuklarımıza yardım etmek, hizmet vermek. Halkımıza bu tür konferanslar düzenleyerek daha çok bilgi sahibi ederek aile olarak sosyal yaşam olarak bilinçlendirmek amacıyla yola çıktık. Bugün bunun ilkini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil her zaman her gözün nuru hayatın can damarıdır kadın. İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi en büyük mutlulukların ardındaki gizli kahramandır kadın. Küçük şeylerde n mutlu olan mutlu olduğunda da mutlu olmasına sebep olanı unutmayandır kadın. Hep zarar görüp kimseye zarar vermeyen kişidir kadın, bazen hiçbir suçu yokken ölüme terk edilen bazen küçük yaşta gelin verilen, her türlü kabağın başına patlatıldığı yazgısı kara olandır kadın bazen. Ve en önemlisi Kastamonu ya da temsil ederek şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehit anasındır eşidir kadın. Asla düşmana boyun eğmeyen bebeği sırtında kurtuluş savaşında mermi taşıyandı En asil alın terinin muhteşem sahibidir kadın” dedi.
Durgut’un konuşmasının ardından Sosyolog Ece Neriman Mavi, duygu ve his kavramlarında kontrol edilemeyen duyguların bedeni nasıl hasta ettiğinden ve zihnin insan bedenini iyileştirecekken nasıl hasta ettiğinden bahsetti.
Konferansın devamında Ece Neriman Mavi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

KASTAMONU

23 Aralık 2019 Pazartesi

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