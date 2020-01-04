Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e ziyarette bulundu.

Tosyalı olan ve Tosya’da ikamet eden ailesini ziyaret etmek ve gezmek üzere memleketine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, ziyaretlerine Tosya Belediyesini de ekledi. Başkan Döğücü ailesiyle birlikte Tosya Belediye Başkanı Volkan kavaklıgil’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İlçeye verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Kavaklıgil’e teşekkür eden Başkan Şeyma Döğücü memleketi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, nazik ziyaretlerinden dolayı hemşehrisi Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü’ye teşekkür ederek memlekete hizmet için çalıştıklarını söyledi. Başkan Kavaklıgil, “Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü memleketine ziyarete geldi. Bu ziyaretler kapsamında belediyemizi de ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KASTAMONU 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

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