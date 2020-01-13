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Kastamonu’da köpeği öldürdükten sonra üç evi de soydular

İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece vakti köpeği silahla vurduktan sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin üç evi de soyduğu iddia edildi.

Kastamonu’da köpeği öldürdükten sonra üç evi de soydular

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gece vakti köpeği silahla vurduktan sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin üç evi de soyduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karadedeoğlu köyünde ikamet eden Şükrü Ç, sabah kalktığında evinin önünde köpeğini silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Şükrü Ç, bir süre sonra kış aylarında oturulmayan ve yaz aylarında kullanılan komşuları Harun Ş, Zeki Ş. ve Fettah Ş’ye ait evlere de hırsızın girdiğini fark etti. bunun üzerien Şükrü Ç, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Karadedeoğlu köyüne jandarma ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.
Jandarma ekipleri, köyde yaptıkları incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evlerden bakır eşya ile dikiş makinesinin çalındığı, köpeğin de tabancayla öldürüldüğü tespit etti.
Karadedeoğlu Köyü Muhtarı Hasan Çelik, evlerin kış aylarında kullanılmadığını ve yaz aylarında ev sahiplerinin köylerine geldiğini belirterek, “Gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, köpeği silahla vurarak öldürmüş. Ayrıca üç eve girerek hırsızlık yapmışlar. Bakır kap, dikiş makinesi gibi eşyalar alınmış. Jandarma, köyümüze gelerek incelemede bulundu. Faillerin yakalanmasını bekliyoruz” dedi.
Zanlı ya da zanlıların yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU

13 Ocak 2020 Pazartesi

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