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Kastamonu’da iş makinesi kazası: 1 ölü

İHA

KastamonuDevrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti. Bu sırada araçtan düşen sürücü, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonu’da iş makinesi kazası: 1 ölü

KastamonuDevrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti. Bu sırada araçtan düşen sürücü, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuDevrekani karayolu Oyrak mevkisinde Gültekin Gündüz (41) idaresindeki Ağlı Belediye Başkanlığına ait iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan toprak yola girerek duran iş makinesinin sürücüsü Gültekin Gündüz ise iş makinesinden düşerek aracın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gündüz'ün cesedi, yapılan inceleme sonrasında Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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