İftar vakti çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’da iftar vakti henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 40 yaşındaki engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Çorbacı Mahallesinde ikamet eden Şevket Cebeci’ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Pınarbaşı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan zihinsel engelli 40 yaşındaki Cüneyt Cebeci ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Ev sahibi Şevket Cebeci de, oğlunu kurtarmak isterken yaralandı.

Yangın sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt Cebeci’nin cenazesini enkazın altından çıkartmak için çalışma başlattı.

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