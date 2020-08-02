12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şahıs tutuklandı

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide’de 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada adli makamlarca B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan istismar olayının, 12 yaşındaki kız çocuğunun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

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