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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınarbaşı ile Cide arasında bağlantı yolunda sona gelindi

İHA

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Pınarbaşı ile Cide arasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen yol çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Pınarbaşı ile Cide arasında bağlantı yolunda sona gelindi

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Pınarbaşı ile Cide arasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen yol çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, protokol ziyaretleri kapsamında Vali Avni Çakır’ı makamında ziyaret etti. Vali Çakır’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Kastamonu Valimiz olarak atanan Sayın Avni Çakır beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliği ve keyifli sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin Kastamonu'muzu bilgisi, birikimi ve tecrübesi ile iyi noktalara taşıyacağına inancım tamdır. Başarılar diliyorum” dedi.
Ardından Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu da ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Buradaki ziyaretinin ardından Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Kapalı Spor Salonunu gezti. Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe ve spora verdiği önemin ilimiz için bir nişanesi olan Kastamonu Kapalı Spor Salonunun inşaatını AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü ile gezerek yetkililerden ve yüklenici firmadan bilgi aldık. 2 bin 575 seyirci kapasiteli salon bittiğinde şehrimize gerçekten değer katacak. Emeği geçenlerden ve vesile olanlardan Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.
Ardından 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Pınarbaşı ilçesini Cide’ye bağlayacak yol hakkında bilgi aldı.
Demir, “Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürü Sayın Yüksel Oğuzhan’ı ziyaret ederek ilimizde ve ilçelerimizde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. İhale aşamasında olan 28 kilometrelik KurucaşileAydosDüzköyCide arası yapılacak yol çalışması ile ilgili istişarelerde bulunduk. Ayrıca daha önce üzerinde önemle durduğumuz PınarbaşıKerteAğlı arası turizm yolunun sona gelinmiş projesi üzerinde bilgi alışverişi yaparak siyasilerimizin de destekleri ile ilgili Bakanlığın yatırım programına aldırılması konusunu görüşme imkanı bulduk. Ulaştırma Bakanlığımızın her birimi ülkemize hizmet etmek için üstün gayret gösteriyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.
Son olarak Demir, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan’ı ziyaret etti. Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, “Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Zafer Karahasan'ı ziyaret ederek İl Özel İdare tarafından yapılması planlanan ve devam eden, ihale aşamasında, proje aşamasında olan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca CideGüren Bölgesinde yapılacak çalışmalar ve hizmetler konusunda geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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